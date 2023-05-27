Аль-Айн завершив свій сезон 2021-2022. Команда Сергія Реброва минулого року стала переможцем чемпіонату та Кубка ліги, а цього сезону була близька до перемоги у чотирьох змаганнях, пише 24 канал.

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Втім українському спеціалісту разом з Андрієм Ярмоленком не вдалось взяти жодного трофея. У чемпіонаті Аль-Айн фінішував другим, у трьох очках позаду Аль-Ахлі.

У кубкових же змаганнях на шляху Аль-Айна ставав клуб Аль-Шарджа, який у лізі став лише сьомим. Команда Косміна Оларою відібрала у підопічних Реброва Суперкубок та Кубок Президента. Тепер же Аль-Шарджа здобула і Кубок Ліги ОАЕ.

Участь у поєдинку через травму не взяв Андрій Ярмоленко. Тим не менше, саме команда Реброва відкрила рахунок в середині першого тайму завдяки Куадіо. Проте ще до перерви суперник вийшов вперед.

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Обидва голи Аль-Шарджа забила у компенсований до першого тайму час. Відзначились Луазіньо та Кайо. Після перерви Аль-Айн мав ігрову перевагу, але суперник вміло стримав атаки команди Реброва та забрав третій трофей за рік.

Таким чином, український наставник так і залишився без титулів у другий сезон. Ймовірно, що це був його останній матч на чолі Аль-Айна, адже чимало ЗМІ повідомляли, що із червня Сергій Станіславович очолить збірну України. Проте його контракт з клубом спливає 30 червня.