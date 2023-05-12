Грецький Олімпіакос не покладає надії співпрацювати з Сергієм Ребровим. Український фахівець виявися найкращим серед низки тренерів.

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Додатковий варіант

Грецький гранд і раніше проявляв інтерес до українського фахівця, та от Сергій Ребров ясно дав зрозуміти, що робота у Олімпіакосі нічим його і близько не приваблює. Та от "червоно-білі" виявились не з тих, хто готовий так легко відступити. "Легенд" не лякає позиція українського тренера, оскільки, як виявилось, Ребров став пріоритетним варіантом для грецького гранду та його президента.

Олімпіакос готовий запустити нову хвилю переговорів з українським тренером. Проте "червоно-білі" зможуть більше впливати на ситуацію тільки тоді, коли "легенди" дізнаються, в якому саме єврокубковому турнірі їм прийдеться відстоювати честь Греції, а тому на деталі перемовин ще прийдеться зачекати. Наразі Олімпіакос знаходиться на 3-му місці тамтешнього чемпіонату, що дарує колективу шанс позмагатися за трофей Ліги Європи.

Цікаво.Власника грецького гранда Евангелоса Марінакіса часто звинувачували в організації договірних матчів, підкупі та залякуванні суддів та зв'язках з кримінальними організаціями. До того ж він володіє ще й Ноттінгемом Форест.

Кар'єра Сергія Реброва у ролі тренера