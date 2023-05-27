Аль-Айн завершил свой сезон 2021-2022. Команда Сергея Реброва в прошлом году стала победителем чемпионата и Кубка лиги, а в этом сезоне была близка к победе в четырех соревнованиях, пишет 24 канал.

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Впрочем, украинскому специалисту вместе с Андреем Ярмоленко не удалось взять ни одного трофея. В чемпионате Аль-Айн финишировал вторым, в трех очках позади Аль-Ахли.

В кубковых же соревнованиях по пути Аль-Айна становился клуб Аль-Шарджа, который в лиге стал лишь седьмым. Команда Космина Оларою отобрала у подопечных Реброва Суперкубок и Кубок Президента. Теперь же Аль-Шарджа завоевала и Кубок Лиги ОАЭ.

Участие в поединке из-за травмы не принял Андрей Ярмоленко. Тем не менее именно команда Реброва открыла счет в середине первого тайма благодаря Куадио. Однако еще до перерыва соперник вышел вперед.

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Оба гола Аль-Шарджа забила в компенсированное до первого тайма время. Отличились Луазиньо и Кайо. После перерыва у Аль-Айна было игровое преимущество, но соперник умело сдержал атаки команды Реброва и забрал третий трофей за год.

Таким образом украинский наставник так и остался без титулов во второй сезон. Вероятно, это был его последний матч во главе Аль-Айна, ведь многие СМИ сообщали, что с июня Сергей Станиславович возглавит сборную Украины. Однако его контракт с клубом истекает 30 июня.