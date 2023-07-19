"Людина-павук" назвав Ломаченка своїм улюбленим боксером

Голлівудський кіноактор Том Холланд зізнався, що в боксі симпатизує Василю Ломаченку. Виконавець ролі Людини-павука давно стежить за українським боксером.

Англійський актор Том Холланд активно займається спортом, щоб підтримувати себе в чудовій формі. Виконавець ролі Людини-павука захоплюється танцями та гімнастикою. Також голлівудська зірка слідкує за спортивними змаганнями.

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Чому Холланд звернув увагу на Ломаченка

Під час спілкування з британським подкастером Джеем Шетті Холланд зізнався, що Василь Ломаченко є його улюбленим боксером. Все через танці, якими в дитинстві займався Лома.

Він мій улюблений боксер через його бекграунд у танцях. Він дуже талановитий боксер. Не знаю, правда це чи ні, але його батько відправив його на танці десь у п'ять років заради боксу. Тому його робота ніг просто на іншому рівні. Є багато прикладів, коли він б'ється, суперник підіймає голову, а він зник, він уже за його спиною. Я ним захоплююсь,

– розповів Холланд.

Також актор висловив свою думку щодо останнього поєдинку Ломаченка. Том впевнений, що судді були упереджені до колишнього чемпіона світу.

В недавньому бою він програв. Там було голосування суддів – все пішло проти нього. Так що мені цікаво, чи будуть вони битися знову. У цьому і є проблема боксу – чи будуть вони знову битися? Це підступний бізнес, на відміну від UFC, де якщо вони хочуть битися, вони будуть битися,

– заявив "Людина-павук".

Нагадаємо, що свій останній поєдинок Василь Ломаченко програв абсолютному чемпіону світу Девіну Хейні. Багато експертів та вболівальників вважають, що бій виграв український боксер. До речі, на захист Ломи став ще один зірковий голлівудський актор Жан-Клод ван Дамм.

Команда Ломаченка сподівається організувати реванш, але шансів на це дуже мало.