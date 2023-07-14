Егіс Клімас, менеджер Василя Ломаченка, розповів про найближчі плани українського боксера. Наразі колишній чемпіон світу у трьох вагових дивізіонах очікує рішення Девіна Хейні.

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Усі думки про реванш

За словами Клімаса, Ломаченко розраховує отримати реванш проти Хейні. От тільки невідомо, скільки часу доведеться чекати поєдинку.

"Після бою з Хейні Василь вирушив додому в Україну. Чи хочемо ми отримати реванш? Так, звичайно, хочемо. Чи отримаємо ми його? Швидше за все, ні, бо Хейні вже знає, з ким він бився. Чи переміг Василь у цьому бою? Так, переміг. Він стовідсотково виграв цей поєдинок, але, на жаль, судді – не можу сказати, корумповані чи ні – побачили не те, що ми. Так що всі знають, хто переміг у цьому бою. Всі знають, що Лома виграв цей поєдинок. Чи дасть Хейні йому реванш? Я в це не вірю, я прочитав у новинах, що зараз намагаються влаштувати бій Теофімо Лопеса з Хейні в першій напівсередній вазі.

Зараз ми шукаємо можливості для влаштування реваншу. Як сказав Лома, у нього залишилися незакінчені справи у легкій вазі", – сказав Клімас.