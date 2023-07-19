Английский актер Том Холланд активно занимается спортом, чтобы поддерживать себя в отличной форме. Исполнитель роли Человека-паука увлекается танцами и гимнастикой. Также голливудская звезда следит за спортивными состязаниями.

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Почему Холланд обратил внимание на Ломаченко

Во время общения с британским подкастером Джеем Шетти Холланд признался, что Василий Ломаченко - его любимый боксер. Все из-за танцев, которыми в детстве занимался Лома.

Он мой любимый боксер из-за его бэкграунда в танцах. Он очень талантливый боксер. Не знаю, правда это или нет, но его отец отправил его на танцы где-то в пять лет ради бокса. Потому его работа ног просто на другом уровне. Есть много примеров, когда он бьется, соперник поднимает голову, а он исчез, он уже за его спиной. Я им восхищаюсь,

– рассказал Холланд.

Также актер высказал свое мнение по поводу последнего поединка Ломаченко. Том уверен, что судьи были предвзяты к бывшему чемпиону мира.

В недавнем бою он проиграл. Там было голосование судей – все пошло против него. Так что мне интересно, будут ли они биться снова. В этом и есть проблема бокса – будут ли они снова драться? Это коварный бизнес, в отличие от UFC, где если они хотят сразиться, они будут биться,

– заявил "Человек-паук".

Напомним, что свой последний поединок Василий Ломаченко проиграл абсолютному чемпиону мира Девину Хейни. Многие эксперты и болельщики считают, что бой выиграл украинский боксер. Кстати, в защиту Ломы стал еще один звездный голливудский актер Жан-Клод ван Дамм.

Команда Ломаченко надеется организовать реванш, но шансов на это очень мало.