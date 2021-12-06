Батько Голанда – ключ успішних переговорів

Великий вплив на кар'єру футболіста Голанда має його батько Альф-Інге Голанд. Він контролює розвиток кар'єри свого сина і без згоди Альф-Інге не може відбутися жоден трансфер.

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Простими словами, щоб Голанд перейшов в інший клуб, повинен погодитися сам футболіст, агент Міно Райола та батько гравця. Клуби, які ведуть переговори, мають другорядне значення.

Під час трансферу норвежця у Боруссію із Зальцбурга Альф-Інге та агент Райо добряче "подоїли" Боруссію. Агент отримав 15 мільйонів євро комісії, а батько – 10.

За інформацією ЗМІ, у контракті Ерлінга з "джмелями" прописані відступні у розмірі 75 мільйонів євро. Саме стільки МЮ доведеться заплатити німцям, щоб викупити контракт нападника.

Окрім цього, потенційному покупцю доведеться заплатити 60 мільйонів євро комісії – 40 мільйонів євро Райолі та 20 мільйонів євро – батьку Голанда.



Альф-Інге та Ерлінг Голанди / Фото Imago

Новим учасником переговорів буцімто може стати тренер МЮ Ральф Рангнік, який добре знайомий з Альфом-Інге. Йому буцімтво обіцяють 10 мільйонів євро, якщо він вмовить Голанда переїхати у Манчестер. Хоча сам Рангнік вже спростував цю інформацію.

Чому ж Голанд не перейде в МЮ

Якщо в батька футболіста Альфа-Інге Голанда добра пам'ять, то він навряд чи дозволить своєму сину перейти в Манчестер Юнайтед. Причина в тому, що легенда МЮ Рой Кін обігравав кар'єру Голанду-старшому.

У 2001 році Манчестер Сіті Голанда зустрівся у дербі з Манчестер Юнайтед Роя Кіна. У Роя Кіна було завдання помститися Голанду за інцидент у 1997 році, коли норвежець звинуватив Роя у симуляції.

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Під час млявого матчу Кін влетів у коліно Голанда шипованою підошвою бутси. Рефері вп'яте у своїй кар'єрі вилучив Роя, хоч той і не сперечався. Із самовдоволеним виразом обличчя він покинув поле.

Голанд спробував повернутися у футбол після операцій, але біль у коліні не дозволив йому це зробити. Футболіст повісив бутси на цвях.

Рой Кін ніколи не приховував, що хотів помститися Голанду, згадавши про це у своїй біографії. То чи дозволить Альф-Інге перейти своєму сину Ерлінгу в клуб, легенда якого обірвала йому кар'єру?