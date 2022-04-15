Агент Мілевського виставив на аукціон розкішну автівку: усі кошти підуть на потреби ЗСУ

Спортивний світ активно допомагає Україні боротись із російським ворогом. Агент колишнього футболіста Артема Мілевського попрощається з дорогоцінним автомобілем, але все заради ЗСУ.

Ексклюзивний автомобіль, щоб допомогти армії

Олександр Панков виставив у вигляді лота на аукціоні автомобіль марки Mercedes SL 500. Агент ексфутболіста розповів, що машина дуже комфортна для їзди, але вона йому вже більше не потрібна.

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Панков додав, що його цінності змінились, а в найближчому часі не буде місця розвагам, коли потрібно буде відновлювати Україну, яку сильно знищили загарбники.



Автівка Панкова / Фото з інстаграму футбольного агента

Агент Артема Мілевського зауважив, що цим автомобілем кермували топові футболісти країни. На жаль, росіяни почали скаржитись на пост Панкова в інстаграмі, тому йому довелось вдруге його викласти. Наразі зібрано вже 11 тисяч.

Усі виручені кошти агент передасть українському футболісту Роману Зозулі, який активно підтримує ЗСУ, хоча сам грає в Іспанії. За ці гроші закуплять необхідні речі для полку "Азов".

Це ексклюзивний автомобіль, на ньому їздили усі топові футболісти нашої прекрасної країни. Виручені від продажу гроші я віддам у фонд Романа Зозулі. Він вже знає, як цими грошима розпорядитися далі, бо Рома – суперпатріот. Він хоче передати гроші на допомогу полку "Азов", із представниками якого спілкується щодня. Ми з ним постійно на зв'язку, і я йому допомагаю, як можу. Якби таких людей у ​​нас було хоча б уп'ятеро більше, ми б цих під*расів вигнали вже давно,

– сказав Панков.

Зозуля відправляє в Україну гуманітарну допомогу, військові речі та новенькі машини швидкої допомоги, які рятують життя українських захисників та мирних українців.

Також Роман передавав свою футболку на аукціон.