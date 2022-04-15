Новий суперник через дивну заяву

Кияни розпочали турне благодійних матчів на підтримку України. Динамівці вже провели два матчі, у яких святкували дві перемоги – проти Легії (1:3) та Галатасараю (3:1).

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Наступним суперником Динамо повинен був стати Стяуа з Румунії. Усе через скандальну заяву президента клубу Джіджі Бекалі, який назвав полк "Азов" "нацистським угрупуванням".

Однак "біло-сині" подякували власнику Стяуа за допомогу у розміщенні команди у Румунію, де наразі базуються підопічні Мірчі Луческу.

Деталі. Благодійний матч проти Стяуа повинен був відбутись 20 квітня у Румунії.

Київський клуб вже знайшов заміну Стяуа. Динамо зіграє проти іншого румунського клубу ЧФР 1907 Клуж. Матч відбудеться у запланований час – 20 квітня о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, що усі виручені від поєдинків кошти підуть на потреби України. Такі ж матчі проводить донецький Шахтар.