Новий суперник через дивну заяву
Кияни розпочали турне благодійних матчів на підтримку України. Динамівці вже провели два матчі, у яких святкували дві перемоги – проти Легії (1:3) та Галатасараю (3:1).
Дивіться також Шевченко зустрівся з мером Мілана заради допомоги українським біженцям
Наступним суперником Динамо повинен був стати Стяуа з Румунії. Усе через скандальну заяву президента клубу Джіджі Бекалі, який назвав полк "Азов" "нацистським угрупуванням".
Однак "біло-сині" подякували власнику Стяуа за допомогу у розміщенні команди у Румунію, де наразі базуються підопічні Мірчі Луческу.
Київський клуб вже знайшов заміну Стяуа. Динамо зіграє проти іншого румунського клубу ЧФР 1907 Клуж. Матч відбудеться у запланований час – 20 квітня о 21:30 за київським часом.
Нагадаємо, що усі виручені від поєдинків кошти підуть на потреби України. Такі ж матчі проводить донецький Шахтар.