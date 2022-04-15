Ексклюзивний автомобіль, щоб допомогти армії

Олександр Панков виставив у вигляді лота на аукціоні автомобіль марки Mercedes SL 500. Агент ексфутболіста розповів, що машина дуже комфортна для їзди, але вона йому вже більше не потрібна.

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Панков додав, що його цінності змінились, а в найближчому часі не буде місця розвагам, коли потрібно буде відновлювати Україну, яку сильно знищили загарбники.



Автівка Панкова / Фото з інстаграму футбольного агента

Агент Артема Мілевського зауважив, що цим автомобілем кермували топові футболісти країни. На жаль, росіяни почали скаржитись на пост Панкова в інстаграмі, тому йому довелось вдруге його викласти. Наразі зібрано вже 11 тисяч.

Усі виручені кошти агент передасть українському футболісту Роману Зозулі, який активно підтримує ЗСУ, хоча сам грає в Іспанії. За ці гроші закуплять необхідні речі для полку "Азов".