Эксклюзивный автомобиль, чтобы помочь армии

Александр Панков выставил в виде лота на аукционе автомобиль марки Mercedes SL 500. Агент эксфутболиста рассказал, что машина очень удобна для езды, но она ему уже больше не нужна.

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Панков добавил, что его ценности изменились, а в ближайшее время не будет места развлечениям, когда нужно будет восстанавливать Украину, сильно уничтоженную захватчиками.



Авто Панкова / Фото с инстаграмма футбольного агента

Агент Артема Милевского отметил, что этим автомобилем управляли топовые футболисты страны. К сожалению, россияне начали жаловаться на пост Панкова в инстаграмме, поэтому ему пришлось его выложить. В настоящее время собрано уже 11 тысяч.

Все вырученные средства агент передаст украинскому футболисту Роману Зозуле, активно поддерживающему ВСУ, хотя сам играет в Испании. За эти деньги закупят необходимые вещи для полка "Азов".

Это эксклюзивный автомобиль, на нем ездили все топовые футболисты нашей прекрасной страны. Вырученные от продажи деньги я отдам в фонд Романа Зозули. Он уже знает, как этими деньгами распорядиться дальше, потому что Рома – суперпатриот. Он хочет передать деньги в помощь полку "Азов", с представителями которого общается каждый день. Мы с ним постоянно на связи, и я ему помогаю как могу. Если бы таких людей у ​​нас было хотя бы в пять раз больше, мы бы этих подрасов выгнали уже давно,

– сказал Панков.

К слову. Следить за аукционом можно по ссылке.