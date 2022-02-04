Агент Довбика натякнув, у який чемпіонат може перейти найкращий бомбардир УПЛ
Джерело:Footboom
Артем Довбик своєю грою у футболці Дніпра-1 продовжує привертати увагу європейських клубів. Агент футболіста прокоментував майбутні плани нападника.
Плани Довбика
Олексій Люндовський, агент футболіста, розповів про їх план, у якому Артем Довбик дограє сезону у футболці Дніпра-1, допомогти команді зайняти місце у топ-3 УПЛ та пробитись у єврокубки. За словами агент, багато європейських клубів планують вступити у перемовини з нападником у літнє трансферне міжсезоння.
До теми Агент Довбика підтвердив інтерес до футболіста з клубу Серії А
Представник футболіста не став коментувати чутки про зацікавленість різних клубів із Європи. Він підмітив, що інтерес до Довбика справді дуже хороший.
Розглядаємо з ним тільки варіанти з топ-5 чемпіонатів. Пріоритет – Італія та Англія?
– відповів Люндовський.
Агент зазначив, що з кожним досягненням трансферна вартість Артема буде тільки рости. Станом на 4 лютого 2022 року футболіста оцінюють у 5 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).
Раніше представник героя збірної України на Євро-2020 підтвердив інтерес італійського Торіно. Довбик ж натякав, що влітку слід чекати змін у його кар'єрі.
"Полювання" за Довбиком у Європі
- Українські гранди Динамо та Шахтар теж цікавились форвардом. Але форвард не хоче залишатись в Україні.
- Президент Дніпра-1 Юрій Береза заявляв, що клуб готовий посприяти трансферу лідера команди.
- Нагадаємо, що Довбик пішов на зимову перерву у ролі найкращого бомбардира УПЛ – 14 голів у 17-ти матчах. Артему вдалось випередити динамівця Віктора Циганкова.
- Це не єдина відзнака для футболіста дніпровського клубу. Довбик став найкращим гравцем УПЛ у 2021 році.