Агент Довбика натякнув, у який чемпіонат може перейти найкращий бомбардир УПЛ

Артем Довбик своєю грою у футболці Дніпра-1 продовжує привертати увагу європейських клубів. Агент футболіста прокоментував майбутні плани нападника.

Плани Довбика

Олексій Люндовський, агент футболіста, розповів про їх план, у якому Артем Довбик дограє сезону у футболці Дніпра-1, допомогти команді зайняти місце у топ-3 УПЛ та пробитись у єврокубки. За словами агент, багато європейських клубів планують вступити у перемовини з нападником у літнє трансферне міжсезоння.

До теми Агент Довбика підтвердив інтерес до футболіста з клубу Серії А

Представник футболіста не став коментувати чутки про зацікавленість різних клубів із Європи. Він підмітив, що інтерес до Довбика справді дуже хороший.

Розглядаємо з ним тільки варіанти з топ-5 чемпіонатів. Пріоритет – Італія та Англія?

– відповів Люндовський.

Агент зазначив, що з кожним досягненням трансферна вартість Артема буде тільки рости. Станом на 4 лютого 2022 року футболіста оцінюють у 5 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

Раніше представник героя збірної України на Євро-2020 підтвердив інтерес італійського Торіно. Довбик ж натякав, що влітку слід чекати змін у його кар'єрі.

"Полювання" за Довбиком у Європі