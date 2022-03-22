Абрамович не хоче продавати Челсі представникам країн, які ввели санкції проти Росії
22 березня 2022 , 15:32Читать новость на русском
Джерело:Daily Mail
Роман Абрамович все ще може відмовитися від продажу футбольного клубу Челсі, оскільки він не хоче розглядати заявку з країн, які ввела санкції проти російських олігархів.
За інформацією джерела, він найняв компанію The Raine Group для продажу клубу і може накласти вето на пропозиції із США та Великобританії, оскільки обидві країни запровадили проти нього санкції.
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Найвища пропозиція за межами США та Європи, швидше за все, надійде від Saudi Media Group, яка запропонувала 3,192 мільярдів євро.
Що відомо про продаж Челсі
- 26 лютого Абрамович передав керівництво клубом опікунам благодійного фонду Челсі.
- 2 березня він оголосив, що має намір продати клуб. Російський бізнесмен хоче отримати від продажу "аристократів" майже 5 мільярдів євро.
- Уряд Великобританії 10 березня ввів санкції проти Абрамовича та заблокував активи російського бізнесмена, зокрема футбольний клуб.
- Челсі заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.
- АПЛ 12 березня офіційно повідомила, що російського бізнесмена Романа Абрамовича відсторонили від посади директора Челсі.