Абрамович не хоче продавати Челсі представникам країн, які ввели санкції проти Росії

22 березня 2022 , 15:32
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Джерело:

Daily Mail

Роман Абрамович все ще може відмовитися від продажу футбольного клубу Челсі, оскільки він не хоче розглядати заявку з країн, які ввела санкції проти російських олігархів.

За інформацією джерела, він найняв компанію The Raine Group для продажу клубу і може накласти вето на пропозиції із США та Великобританії, оскільки обидві країни запровадили проти нього санкції.

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Найвища пропозиція за межами США та Європи, швидше за все, надійде від Saudi Media Group, яка запропонувала 3,192 мільярдів євро.

Що відомо про продаж Челсі

  • 26 лютого Абрамович передав керівництво клубом опікунам благодійного фонду Челсі.
  • 2 березня він оголосив, що має намір продати клуб. Російський бізнесмен хоче отримати від продажу "аристократів" майже 5 мільярдів євро.
  • Уряд Великобританії 10 березня ввів санкції проти Абрамовича та заблокував активи російського бізнесмена, зокрема футбольний клуб.
  • Челсі заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.
  • АПЛ 12 березня офіційно повідомила, що російського бізнесмена Романа Абрамовича відсторонили від посади директора Челсі.
Автор: Юрій Семенюк