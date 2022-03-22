За інформацією джерела, він найняв компанію The Raine Group для продажу клубу і може накласти вето на пропозиції із США та Великобританії, оскільки обидві країни запровадили проти нього санкції.

До слова У Челсі з'явився потенційний новий власник: арабські шейхи пропонують чималу суму

Найвища пропозиція за межами США та Європи, швидше за все, надійде від Saudi Media Group, яка запропонувала 3,192 мільярдів євро.

Що відомо про продаж Челсі