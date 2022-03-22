По информации источника, он нанял компанию The Raine Group для продажи клуба и может ветировать предложения из США и Великобритании, поскольку обе страны ввели против него санкции.

К слову У Челси появился потенциальный новый владелец: арабские шейхи предлагают немалую сумму

Самое высокое предложение за пределами США и Европы, скорее всего, поступит от Saudi Media Group, предложившей 3,192 миллиарда евро.

Что известно о продаже Челси