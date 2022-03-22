По информации источника, он нанял компанию The Raine Group для продажи клуба и может ветировать предложения из США и Великобритании, поскольку обе страны ввели против него санкции.
К слову У Челси появился потенциальный новый владелец: арабские шейхи предлагают немалую сумму
Самое высокое предложение за пределами США и Европы, скорее всего, поступит от Saudi Media Group, предложившей 3,192 миллиарда евро.
Что известно о продаже Челси
- 26 февраля Абрамович передал руководство клубом опекунам благотворительного фонда Челси.
- 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи "аристократов" около 5 миллиардов евро.
- Правительство Великобритании 10 марта ввело санкции против Абрамовича и заблокировало активы российского бизнесмена, в частности футбольный клуб.
- Челси запретили продлевать контракты, проводить трансферы и продавать билеты на матчи.
- АПЛ 12 марта официально сообщила, что российский бизнесмен Роман Абрамович был отстранен от должности директора Челси.