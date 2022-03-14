За Челсі пропонують 3,5 мільярди доларів. Зазначається, що очільник компанії Мохамед Алкерейджі вболіває за лондонський клуб.

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Saudi Media Group не має прямих зв’язків з владою Саудівської Аравії.

З пошуком партнерів та фінансів допомагає Мохаммед бін Халід Аль Сауд – очільник Saudi Telecom Company. Ця компанія є державною, а власники Ньюкасла все ще мають акції в ній, попри продаж деяких у грудні.

Якщо Челсі змінить генерального спонсора, це, найімовірніше, буде саудівська NEOM або нова національна авіакомпанія Саудівської Аравії.

Російського олігарха Романа Абрамовича буквально змушують без торгів і особистої вигоди передати Челсі, який він придбав близько 20 років тому, іншому власнику.

Все через санкції та його близький контакт з президентом Росії.