За Челсі пропонують 3,5 мільярди доларів. Зазначається, що очільник компанії Мохамед Алкерейджі вболіває за лондонський клуб.
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Saudi Media Group не має прямих зв’язків з владою Саудівської Аравії.
З пошуком партнерів та фінансів допомагає Мохаммед бін Халід Аль Сауд – очільник Saudi Telecom Company. Ця компанія є державною, а власники Ньюкасла все ще мають акції в ній, попри продаж деяких у грудні.
Якщо Челсі змінить генерального спонсора, це, найімовірніше, буде саудівська NEOM або нова національна авіакомпанія Саудівської Аравії.
Російського олігарха Романа Абрамовича буквально змушують без торгів і особистої вигоди передати Челсі, який він придбав близько 20 років тому, іншому власнику.
Все через санкції та його близький контакт з президентом Росії.
- Уряд Великобританії 10 березня ввів санкції проти Абрамовича та заблокував активи російського бізнесмена, зокрема футбольний клуб.
- Челсі заборонили продовжувати контракти, проводити трансфери та продавати квитки на матчі.
- АПЛ 12 березня офіційно повідомила, що російського бізнесмена Романа Абрамовича відсторонили від посади директора Челсі.