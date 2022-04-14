7-разовий чемпіон світу Формули-1 Хемілтон закликає допомогти українцям

7-разовий чемпіон світу у Формулі-1 Льюїс Хемілтон вже не вперше коментує війну в Україні. Він закликає допомогти українцям.

Хемітлон: Я молюся за народ України

У своєму інстаграмі титулований гонщик закликає світ згуртуватися та допомогти українцям. Також він висловив своє захоплення нашим народом.

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"Я молюся за народ України. Сила, яку демонструють українці за таких непростих часів, вражає. Ми повинні підтримувати їх та підбадьорювати", – зазначив пілот Mercedes

Сім'ї переїжджають, знаходяться порізно... Або їх убивають... Українські люди, особливо жінки та діти, стикаються з насильством і потребують нашої допомоги,

– додав Хемілтон.



Титулований гонщик закликає світ допомогти Україні / Фото з інстаграму Хемілтона

Новий сезон розпочався не найкращим чином для британського гонщика. Йому вдалося лише одного разу "заскочити" на подіум – на Гран-прі Бахрейну.