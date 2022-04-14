Хемітлон: Я молюся за народ України
У своєму інстаграмі титулований гонщик закликає світ згуртуватися та допомогти українцям. Також він висловив своє захоплення нашим народом.
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"Я молюся за народ України. Сила, яку демонструють українці за таких непростих часів, вражає. Ми повинні підтримувати їх та підбадьорювати", – зазначив пілот Mercedes
Сім'ї переїжджають, знаходяться порізно... Або їх убивають... Українські люди, особливо жінки та діти, стикаються з насильством і потребують нашої допомоги,
– додав Хемілтон.
Титулований гонщик закликає світ допомогти Україні / Фото з інстаграму Хемілтона