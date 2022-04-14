Хэмитлон: Я молюсь о народе Украины
В своем инстаграме титулованный гонщик призывает мир сплотиться и помочь украинцам. Также он выразил свое восхищение нашим народом.
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"Я молюсь о народе Украины. Сила, которую демонстрируют украинцы в такие непростые времена, впечатляет. Мы должны поддерживать их и подбадривать", – отметил пилот Mercedes
Семьи переезжают, находятся врозь... Или их убивают... Украинские люди, особенно женщины и дети, сталкиваются с насилием и нуждаются в нашей помощи,
– добавил Хэмилтон.
Титулованный гонщик призывает мир помочь Украине / Фото с инстаграма Хэмилтона