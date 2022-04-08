Феттель: Вбивають невинних людей

Німецький автогонщик наголосив, що необхідно забезпечити українців базовими речами. Він закликає Формулу-1 допомогти українському народу.

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Людям не вистачає елементарних речей, таких як їжа, ковдри та інші речі. Щоб забезпечити людей цим, потрібні гроші. "Формула-1" заробляє багато грошей,

– сказав Феттель.

Пілот зазначив, що вже варто думати про те, як можна найшвидше зібрати кошти.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти людям, які потребують допомоги. Варто спробувати подумати, як ми можемо зібрати гроші. Абсолютно жахливо дивитися на те, що відбувається", – наголосив гонщик.

Феттель слідкує за останніми новинами в Україні. Він розповів, що побачене його неабияк шокує.

Це шокує, коли ти вмикаєш новини. Ти думаєш, що нічого не може бути більш приголомшливим, але це відбувається щоразу. Вбивають невинних людей,

– додав німець.