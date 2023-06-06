Без конкретних імен: УАФ оголосила дату призначення нового головного тренера збірної України

Невже епопея з новим головним тренером збірної України з футболу закінчена? Українська асоціація футболу оприлюднила офіційну інформацію про призначення нового наставника "синьо-жовтих".

6 червня з'явилась офіційна інформація для представників ЗМІ. 7 червня у Будинку футболу, що у Києві, відбудеться офіційна пресконференція та презентація нового головного тренера збірної України з футболу.

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Усі чекають на Реброва

Початок медіазаходу стартує о 12:00. УАФ не стало називати конкретних прізвищ. Але усі очікують, що новим наставником збірної буде Сергій Ребров, який покинув Аль-Айн.

УАФ просить представників преси надсилати свої заявки на акредитацію на електронну адресу press@uaf.ua до 6 червня 19:00.

49-річний спеціаліст нещодавно в інтерв'ю вже навіть не приховував інформацію про свій приїзд в Україну після останнього матчу у сезоні для Аль-Айна. Вже давним-давно усі сватають Реброва до керма головної команди країни по футболу. В УАФ теж неодноразово повідомляли свої сподівання на підписання контракту із колишнім наставником київського Динамо.

Сергій Станіславович теж підтверджував, що досягнув певних домовленостей із УАФ. Тому потрібно було узгодити лише все остаточно для Аль-Айном, який вже попрощався з українцем.

Швидше за все, що саме під керівництвом Реброва збірна України готуватиметься до трьох червневих матчів. Вже 12 червня "синьо-жовті" проведуть товариську гру проти Німеччини, для якої ця зустріч буде особливою та ювілейною. А вже 16 червня на нашу збірну чекає другий матч відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії. Після чого 19 червня Україна зіграє у кваліфікації проти Мальти.

Збірна України стартувала у відборі на Євро-2024 із виїзної поразки на "Вемблі" від Англії 2:0.