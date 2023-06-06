6 червня з'явилась офіційна інформація для представників ЗМІ. 7 червня у Будинку футболу, що у Києві, відбудеться офіційна пресконференція та презентація нового головного тренера збірної України з футболу.

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Усі чекають на Реброва

Початок медіазаходу стартує о 12.00. УАФ не стало називати конкретних прізвищ. Але усі очікують, що новим наставником збірної буде Сергій Ребров, який покинув Аль-Айн.

До уваги журналістів! УАФ просить представників преси надсилати свої заявки на акредитацію на електронну адресу press@uaf.ua до 6 червня 19:00.