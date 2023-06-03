Сергій Ребров зізнався, що найближчими днями він прибуде до столиці України. Проте на даний момент все залежить він Аль-Айна.

Варте уваги Моя хата скраю – нічого не знаю: екстренер збірної України продовжує вшановувати гравців з РФ

Чим швидше, тим краще

Сергій Ребров розповів, що питання з його угодою зі збірною України активно вирішується. Все через те, що його контракт з Аль-Айном розрахований до 30-го червня, а найближчий матч збірної датований на 12-е червня (товариський матч з Німеччиною). Проте Ребров додав, що 6-го числа він повинен прибути до Києва, де українцю мають допомогти закрити усі питання з еміратським колективом, що і дозволить Сергію розпочати співпрацю зі збірною України.

Також фахівець зазначив, що робота у стані "синьо-жовтих" – це дуже велика відповідальність, а тому він зі своїм штабом уже завчасно почав працювати та уже декілька тижнів тренери готуються до матчів кваліфікації на Євро-2024 (16-го червня – гра з Північною Македонією, 19-го – зустріч з Мальтою), оскільки це дуже важливо для нашої країни. На кінець Ребров додав, що усі основні домовленості між сторонами уже затвердженні, а залишився тільки дозвіл Аль-Айна, який поки що стоїть на заваді. Раніше український фахівець повідомив, що покидає еміратський колектив після нинішньої кампанії.

Нагадаємо, що збірна України перший матч кваліфікації до Євро-2024 розпочала з поразки від збірної Англії (2:0). На стартовий поєдинок "синьо-жовтих" на газон вивів тимчасовий виконуючий обов'язків головного тренера Руслан Ротань, оскільки на той момент Сергія Реброва куди тільки не сватали – від Лудогорця до збірної Саудівської Аравії. Відбірковий квінтет до чемпіонату Європи з Україною та Англією також формують вище згадані Північна Македонія та Мальта, а також Італія.