Переписала історію: 16-річна українка виборола медаль юніорського чемпіонату світу з фристайлу

Українська фрислайлістка Марія Анійчин стала бронзовою призеркою світової першості серед юніорів. Це перша в історії України нагорода, виборота на даних змаганнях.

На юніорському чемпіонаті світу з фристайлу, що проходив з 25 до 30 березня в італійському Лівіньйо, був розіграний комплект медалей у біг-ейрі серед дівчат. У фіналі взяли участь 17 спортсменок, серед них українка Марія Анійчин з Івано-Франківська, пише 24 Канал.

Читайте також Смішні гроші для футболістів: відомо, скільки призових заробили українські біатлоністи за сезон

Анійчин посіла третє місце на чемпіонаті світу

У фіналі, де кожна з учасниць мала лише одну спробу, 16-річна Анійчин виконала коронний стрибок Misty 7, за який отримала від суддів оцінку у 78,66 бала. З цим результатом українка посіла третє місце, виборовши бронзову медаль

Марія принесла Україні першу в історії нагороду на рівні юніорського чемпіонату світу з фристайлу. Анійчин випередила найближчу переслідувачку в особі канадійки Ейвері Крамм рівно на три бали.

Золоту медаль виграла італійка Флора Табанеллі. Віцечемпіонкою світу стала Мюріель Мор із Німеччини.

Результати біг-ейру серед дівчат на ЧС-2024

Флора Табанеллі (Італія) – 91,00 бала Мюріель Мор (Німеччина) – 86,66 Марія Анійчин (Україна) – 78,66.

Факти про Марію Анійчин