На юніорському чемпіонаті світу з фристайлу, що проходив з 25 до 30 березня в італійському Лівіньйо, був розіграний комплект медалей у біг-ейрі серед дівчат. У фіналі взяли участь 17 спортсменок, серед них українка Марія Анійчин з Івано-Франківська, пише 24 Канал.
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Анійчин посіла третє місце на чемпіонаті світу
У фіналі, де кожна з учасниць мала лише одну спробу, 16-річна Анійчин виконала коронний стрибок Misty 7, за який отримала від суддів оцінку у 78,66 бала. З цим результатом українка посіла третє місце, виборовши бронзову медаль
Золоту медаль виграла італійка Флора Табанеллі. Віцечемпіонкою світу стала Мюріель Мор із Німеччини.
Результати біг-ейру серед дівчат на ЧС-2024
- Флора Табанеллі (Італія) – 91,00 бала
- Мюріель Мор (Німеччина) – 86,66
- Марія Анійчин (Україна) – 78,66.
Факти про Марію Анійчин
- Анійчин дебютувала на міжнародних змаганнях у 2023 році. На чемпіонаті Литви 2023 здобула перемоги в слоупстайлі та біг-ейрі в обох вікових категоріях – дорослій та юніорській.
- Представила Україну на Зимовій Юнацькій Олімпіаді 2024, де її найкращим результатом стало восьме місце у біг-ейрі.
- Бронзова призерка юніорського чемпіонату світу 2024 з фристайлу.