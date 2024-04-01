На юніорському чемпіонаті світу з фристайлу, що проходив з 25 до 30 березня в італійському Лівіньйо, був розіграний комплект медалей у біг-ейрі серед дівчат. У фіналі взяли участь 17 спортсменок, серед них українка Марія Анійчин з Івано-Франківська, пише 24 Канал.

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Анійчин посіла третє місце на чемпіонаті світу

У фіналі, де кожна з учасниць мала лише одну спробу, 16-річна Анійчин виконала коронний стрибок Misty 7, за який отримала від суддів оцінку у 78,66 бала. З цим результатом українка посіла третє місце, виборовши бронзову медаль

Золоту медаль виграла італійка Флора Табанеллі. Віцечемпіонкою світу стала Мюріель Мор із Німеччини.

Результати біг-ейру серед дівчат на ЧС-2024

  1. Флора Табанеллі (Італія) – 91,00 бала
  2. Мюріель Мор (Німеччина) – 86,66
  3. Марія Анійчин (Україна) – 78,66.

Факти про Марію Анійчин

  • Анійчин дебютувала на міжнародних змаганнях у 2023 році. На чемпіонаті Литви 2023 здобула перемоги в слоупстайлі та біг-ейрі в обох вікових категоріях – дорослій та юніорській.
  • Представила Україну на Зимовій Юнацькій Олімпіаді 2024, де її найкращим результатом стало восьме місце у біг-ейрі.
  • Бронзова призерка юніорського чемпіонату світу 2024 з фристайлу.