На юниорском чемпионате мира по фристайлу, проходящем с 25 по 30 марта в итальянском Ливиньо, был разыгран комплект медалей в биг-эйре среди девушек. В финале приняли участие 17 спортсменок, среди них украинка Мария Анийчин из Ивано-Франковска, пишет 24 Канал.

Читайте также Смешные деньги для футболистов: известно, сколько призовых заработали украинские биатлонисты за сезон

Анийчин заняла третье место на чемпионате мира

В финале, где каждая из участниц имела только одну попытку, 16-летняя Анийчин выполнила коронный прыжок Misty 7, за который получила от судей оценку в 78,66 балла. С этим результатом украинка заняла третье место, завоевав бронзовую медаль

Важно. Мария принесла Украине первую в истории награду на уровне юниорского чемпионата мира по фристайлу. Анийчин опередила ближайшую преследовательницу в лице канадки Эйвери Крамм ровно на три балла.

Золотую медаль выиграла итальянка Флора Табанелли. Вице-чемпионкой мира стала Мюриэль Мор из Германии.

Результаты биг-эйра среди девушек на ЧМ-2024

Флора Табанелли (Италия) – 91,00 балла Мюриэль Мор (Германия) – 86,66 Мария Анийчин (Украина) – 78,66.

Факты о Марии Анийчин