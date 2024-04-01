На юниорском чемпионате мира по фристайлу, проходящем с 25 по 30 марта в итальянском Ливиньо, был разыгран комплект медалей в биг-эйре среди девушек. В финале приняли участие 17 спортсменок, среди них украинка Мария Анийчин из Ивано-Франковска, пишет 24 Канал.
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Анийчин заняла третье место на чемпионате мира
В финале, где каждая из участниц имела только одну попытку, 16-летняя Анийчин выполнила коронный прыжок Misty 7, за который получила от судей оценку в 78,66 балла. С этим результатом украинка заняла третье место, завоевав бронзовую медаль
Золотую медаль выиграла итальянка Флора Табанелли. Вице-чемпионкой мира стала Мюриэль Мор из Германии.
Результаты биг-эйра среди девушек на ЧМ-2024
- Флора Табанелли (Италия) – 91,00 балла
- Мюриэль Мор (Германия) – 86,66
- Мария Анийчин (Украина) – 78,66.
Факты о Марии Анийчин
- Анийчин дебютировала на международных соревнованиях в 2023 году. На чемпионате Литвы 2023 одержала победы в слоупстайле и биг-эйри в обеих возрастных категориях – взрослой и юниорской.
- Представила Украину на Зимней Юношеской Олимпиаде 2024, где ее лучшим результатом стало восьмое место в биг-эйре.
- Бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2024 по фристайлу.