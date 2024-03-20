Стало відомо, скільки українські біатлоністи заробили призових у сезоні-2023/24 Кубка світу, що завершився минулої неділі, 17 березня. Незважаючи на відсутність здобутих медалей, наші спортсмени повертаються в Україну не з порожніми кишенями.
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Джима виграла найбільше призових
Збірна України з біатлону на етапах Кубка світу та чемпіонаті світу здобула 114 600 євро призових. Це більше, ніж у минулому сезоні, коли біатлоністи загалом заробили 81 тисячу євро.
Найбільше призових у сезоні 2023/24 серед українців здобула Юлія Джима – 25 600 євро. Позначку у 15 000 євро перетнули ще три біатлоністки, зокрема й дебютантка Кубка світу у цьому сезоні Христина Дмитренко.
Призові жіночої збірної України
Юлія Джима – 25 600 євро
Анастасія Меркушина – 19 250
Ірина Петренко – 19 250
Христина Дмитренко – 18 550
Анна Кривонос – 800
Олена Городна – 500
Лідером чоловічої збірної за призовими у сезоні 2023/24 став Дмитро Підручний, він заробив 14 640 євро. Крім нього, призові на рівні Кубка світу та чемпіонату світу здобули ще три біатлоністи.
Призові чоловічої збірної України
Дмитро Підручний – 14 650 євро
Артем Прима – 8200
Антон Дудченко – 5800
Артем Тищенко – 2000