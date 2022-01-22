15-річний брат Мбаппе потрапив у ДТП

В інтернеті з'явилась неприємна інформація, яка стосується сім'ї зіркового нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе. Його молодший брат потрапив в аварію.

ДТП за участю брата зірки ПСЖ

Аварія сталась поблизу навчального центру ПСЖ, який розташований у Сен-Жермен-ан-Ле. Один із учасників ДТП став 15-річний гравець французького клубу Етан Мбаппе.

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В автомобіль марки Range Rover, де перебував брат Мбаппе та його воді, врізалось AUDI. Згодом стало відомо, що водій AUDI був нетверезим.

Після аварії Етан був доправлений у лікарню, де пройшов медичне обстеження. На щастя, ніхто не постраждав, серйозних пошкоджень у Етана не виявлено.

Нагадаємо, що наприкінці червня 2021-го року молодший брат Мбаппе підписав контракт із ПСЖ, який розрахований на три роки.