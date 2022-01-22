ДТП за участю брата зірки ПСЖ
Аварія сталась поблизу навчального центру ПСЖ, який розташований у Сен-Жермен-ан-Ле. Один із учасників ДТП став 15-річний гравець французького клубу Етан Мбаппе.
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В автомобіль марки Range Rover, де перебував брат Мбаппе та його воді, врізалось AUDI. Згодом стало відомо, що водій AUDI був нетверезим.
Після аварії Етан був доправлений у лікарню, де пройшов медичне обстеження. На щастя, ніхто не постраждав, серйозних пошкоджень у Етана не виявлено.
Нагадаємо, що наприкінці червня 2021-го року молодший брат Мбаппе підписав контракт із ПСЖ, який розрахований на три роки.
- Етан може переплюнути досягнення зіркового брата. Молодший Мбаппе вже у свої 15 років є одним із лідерів команди.
- Мбаппе-старший у сезоні-2021/2022 відіграв 27 матчів, у яких забив 19 голів та зробив 15 асистів.