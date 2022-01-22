Вклад українця у перемогу мінімальний
Роман Яремчук отримав місце у стартовому складі "орлів". Однак запам'ятатись результативними діями не зміг.
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Відразу по перерві форвард пішов відпочивати на лаву запасних. Замість нього на поле вийшов Евертон. Бенфіка забивала в обох таймах. голами відзначились Нуньєс та Рамос.
Слід відзначити, що у першій 45-хвилинці Ароука отримала чудовий шанс забити. Суддя призначив пенальті. Але Бассо не зумів забили гол за Ароуку.
У підсумку – 0:2 виїзна перемога "орлів".
- Бенфіка після 19-го туру продовжує замикати трійку лідерів чемпіонату, маючи у своєму активі 44 очки До другого місця, яке посідає Спортинг, лише три пункти.
- Ароука з 14 балами йде на передостанній 17-й сходинці.