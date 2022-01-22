ДТП с участием брата звезды ПСЖ
Авария произошла вблизи учебного центра ПСЖ, который расположен в Сен-Жермен-ан-Ле. Один из участников ДТП стал 15-летний игрок французского клуба Этан Мбаппе.
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В автомобиль марки Range Rover, где находился брат Мбаппе и его водитель, врезался AUDI. Впоследствии стало известно, что водитель AUDI был нетрезв.
После аварии Этан был доставлен в больницу, где прошел медицинское обследование. К счастью, никто не пострадал, серьезных повреждений у него не обнаружено.
Напомним, что в конце июня 2021-го года младший брат Мбаппе подписал контракт с ПСЖ, который рассчитан на три года.
- Этан может переплюнуть достижение звездного брата. Младший Мбаппе уже в свои 15 лет является одним из лидеров команды.
- Мбаппе-старший в сезоне-2021/2022 отыграл 27 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 15 ассистов.