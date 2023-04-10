Недооголошений бойкот чи постріл у ногу: 13 запитань без відповіді до Гутцайта та уряду

Майбутнє українського спорту перебуває в невизначеному стані. І "сприяє" цьому саме те управління, яке мало б займатися його розвитком – Міністерство молоді та спорту. І пояснювати свої рішення чи подальші кроки там не бажають. Та не лише журналістам, а й спортсменам.

Війна внесла чимало "корективів" в наше життя і в життя чиновників. Тож їхній розмірений порядок дня зазнав чималих змін. Та не всі виявилися до цього готовими. Декому й надалі простіше "відмовчуватися" щодо незручних питань, вважаючи, що таким чином вдасться відтіснити їх на периферію, де в кінцевому результаті про них забудуть.

До теми Ганебна мовчанка бойкоту: як чиновники змушують українських спортсменів залишитись без змагань

До таких відноситься і питання можливого бойкоту українськими спортсменами змагань, куди допустили росіян та білорусів. Чому можливого? Бо представники Міністерства молоді та спорту так і не спромоглися як слід роз'яснити ситуацію навколо цієї важливої проблеми. Тож навіть невідомо, чи бойкот таки буде "запроваджено". Відтак сайт 24 Каналу вирішив вдатися до публічного обговорення тих питань, на які в Мінмолодьспорті не мають часу (або й бажання) відповісти.

Видимість роботи

28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет вирішує, що російським та білоруським спортсменам можна повернутися до міжнародних змагань. Там чимало обмежень, серед яких – виступ під нейтральним статусом, а остаточне рішення за міжнародними федераціями. Та факт залишається фактом – тепер росіяни та білоруси можуть бути присутні й на міжнародних турнірах (хоча чимало з них там було й до цього).

Читайте також Прихильники кривавих рублів: які спортивні федерації допустили росіян до змагань

Реакцію на це рішення з боку української влади охарактеризувати одним словом навряд чи вдасться. І причина в тому, що самої реакції не те, що немає, ситуація набагато складніша.

30 березня після засідання уряду міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону мало не прямим текстом заявив, що українським спортсменам буде заборонено брати участь у змаганнях, куди допустили росіян. І нібито це ініціатива очільника Міністерства молоді та спорту Вадима Гутцайта.



Ініціатива про бойкот змагань за участі росіян належать Вадиму Гутцайту / Фото 24 Каналу

31 березня з'являється хоч трохи детальніша інформація про це – фотографія витягу з протоколу Кабміну, в якому Міністерству молоді та спорту вказують на необхідність опрацювання питання позбавлення спортивних федерацій статусу національної, якщо спортсмени, які є членами цієї федерації, виступатимуть на змаганнях, куди допустили росіян. Фото опублікував народний депутат та борець Жан Беленюк. І про заборону участі в змаганнях там немає жодної згадки.

Лише пообіді 3 квітня Мінмолодьспорту хоч якось реагує на цю всю ситуацію. Хоча це все відбувається саме за його ініціативи, а точніше очільника міністерства Вадима Гутцайта. На сайті міністерства публікують інформацію, де підтверджують факт, що вони розробили проєкт постанови Кабміну, яким зможуть позбавляти спортивні федерації статусу національної. А також вказують на те, що "Мінмолодьспортом разом зі Службою безпеки України опрацьовується питання щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортивних федерацій та її членів за вчинення ними дій, які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави".

Опублікована інформація на сайті міністерства не відповіла на числені питання спортивної спільноти. Навіть навпаки, після цього питань до чиновників стало в рази більше. І не лише в журналістів, а й спортсменів. Адже саме проєкт постанови так і не був опублікований.

Варте уваги Страждати через війну мають росіяни, а не українці: чому бойкот у спорті нічого не змінить

У понеділок, 3 квітня, журналісти сайту 24 Каналу написали лист до Мінмолодьспорту з проханням про коментар щодо цієї всієї ситуації. У вівторок, 4 квітня, жодної реакції на це прохання не послідувало. Тож у середу, 5 квітня, довелося написати черговий лист з проханням про коментар (навіть детально розписавши питання), а також особисто телефонувати. На дзвінки на обидва телефонні номери, які вказані на сайті міністерства, так ніхто і не відповів.



Ситуація змінилася в четвер, 6 квітня. Там нарешті відповіли на телефонний дзвінок, але заявили, що вони ще опрацьовують прохання про коментар, адже до них чимало звертаються й з приводу інших питань.

Чи змінилася ситуація за тиждень після першого звернення? Ні. В понеділок, 10 квітня, чергова розмова з пресслужбою міністерства про коментар відзначилася наступною фразою: "На даний момент це питання тільки розглядається. Про можливість та дату надання коментаря. Взагалі про можливість".

Тобто в Міністерстві молоді та спорту не знайшлося жодної людини, яка б була готова прокоментувати ситуацію з забороною (можливою) українським спортсменам виступати на змаганнях, куди допустили росіян та білорусів. Там все ще в роздумах про те, чи взагалі варто це коментувати. Виглядає на те, що чиновники вирішили оголосити бойкот не лише змаганням, куди допустили росіян та білорусів, але й українським журналістам.

Та слід зауважити, що таке ігнорування з боку міністерства (як би це не намагалися заперечити в пресслужбі) відбувається не лише з журналістами, а й зі спортсменами.

Зокрема, Владислав Гераскевич входить в комісію атлетів НОК України. Але про рішення уряду про бойкот змагань, куди допустили росіян, він дізнався теж лише зі слів Немчінова в ефірі телемарафону. Хоча Мінмолодьспорту у своїй заяві опирається саме на "врахування позиції комісії атлетів НОК України".

Детальніше Гераскевич: Чия це геніальна ідея намагатися запровадити санкції СБУ на українських спортсменів

13 питань до Мінмолодьспорту

Тож допоки в Міністерстві молоді та спорту "розглядають" питання щодо можливості надання коментаря журналістам з приводу їхньго ж проєкту постанови, сайт 24 Каналу підготував 13 відкритих запитань, на які очікує відповіді від чиновників.

Де можна ознайомитися з проєктом постанови "Про внесення змін до Положення про надання на конкурсних засадах спортивній федерації статусу національної та позбавлення такого статусу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 № 22"? Цей документ так і не був опублікований на сайті Мінмолодьспорту. Важко дискутувати про те, що пропонують чиновники, так і не ознайомившись з документом, який вже підготовлений. Коли проєкт постанови може бути схвалений? 30 березня Гутцайт провів зустрічі з керівниками спортивних федерацій з олімпійських видів спорту. І мав зустріч з президентом України. Про такі зустрічі вказується і в повідомленні на сайті міністерства. Саме "за результатами проведених нарад та консультацій з керівниками спортивних федерацій з олімпійських видів спорту" і було розроблено проєкт постанови уряду. Чи є інформація (протоколи) з цих зустрічей? Які федерації виступали за потенційний бойкот змагань, а які проти? Чи були інші варіанти, як вчиняти у тих випадках, коли до змагань допускали росіян та білорусів? Чи надіслало міністерство проєкт постанови спортивним федераціям на ознайомлення? Чи отримувало міністерство звернення від федерацій вже після того, як цей проєкт постанови був підготовлений? Де можна ознайомитися з позицією Комісії атлетів Національного олімпійського комітету України? На неї теж опирається міністерство у своїй інформації. Чи обговорювалося там питання бойкоту? В повідомлені на сайті міністерства йде мова про "позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь".

Втрата статусу національної призведе до того, що така федерація не матиме права проводити всеукраїнські спортивні змагання. А також представляти Україну на міжнародних змаганнях. Чи готові в міністерстві на себе перебрати функції організаторів змагань, якщо відповідна федерація втратить на це право? Як бути з Українською асоціацією футболу? Рішення уряду може бути розцінено УЄФА та ФІФА, як втручання держави в роботу федерації. І це загрожуватиме відстороненню України від міжнародного футболу. А це означає повну заборону на участь у міжнародних турнірах усіх футбольних збірних України (будь-яких вікових категорій, як чоловічих, так і жіночих), а також футбольних клубів.

Для прикладу, збірна України бере участь у відборі на чемпіонат Європи 2024, куди допустили й збірну Білорусі (навіть не під нейтральним прапором). Команди виступають в різних групах, але це все одно один відбір. І УЄФА відмовилася дискваліфіковувати Білоусь з міжнародних змагань.

Схожа ситуація з клубними футбольними турнірами. Участь у кваліфікації єврокубків приймають і білоруські клуби. УЄФА розводить наші країни під час жеребкування, але це теж вважається одним турніром. Український футболіст Руслан Маліновський виступає в чемпіонаті Франції, де також грає росіянин Александр Головін. Чи загрожує через це дискваліфікація УАФ або й самому футболісту? А як бути гравцям, які виступають в клубах, куди керівництво запросило російських спортсменів? В них немає законних підстав для одностороннього розірвання контракту. А самовільне залишення розташування клубу загрожує їм тривалою дискваліфікацією та штрафом. Як бути з тенісом, де українські спортсмени можуть самостійно заявитися на турніри (для прикладу, "Вімблдон"), куди допустили й росіян та білорусів? Федерація тенісу України не має впливу на те, хто на яких турнірах виступає. Чи отримає покарання ФТУ, якщо українці зіграють на одному турнірі, де виступають і представники країн-агресорів (навіть якщо вони не зіграють один проти одного)? У професійному боксі українця, в якого є чемпіонський пояс, можуть заставити провести захист титулу проти росіянина чи білоруса, який є головним претендентом відповідно до місця в рейтингу. Чи оцінювали в міністертві такі ризики, адже тоді чемпіонське звання перейде від українця до представника країни-агресора без бою? Як це відзначиться на представлені України на міжнародній спортивній арені? Міністерство "опрацьовує питання підтримки національних федерацій із видів спорту, щодо яких міжнародною федерацією може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях". Мова йде лише про видатки на штрафи від міжнародних федерацій? Як бути із тим, що, для прикладу, УЄФА виділяє гроші УАФ на розвиток футболу в Україні. У випадку відсторонення України від міжнародних змагань, УАФ ці кошти не отримає. Чи розглядає Мінмолодьспорту варіант компенсації для федерації в такому випадку? Чи передбачені компенсації для спортсменів та клубів, якщо таки буде оголошено бойкот змагань, куди допустили росіян та білорусів? Для прикладу, якщо українські футбольні клуби не будуть виступати на міжнародних турнірах (Ліга чемпіонів, Ліга Європи чи Ліга конференцій), то вони не отримають відповідні призові, які становлять значну частину їх бюджету та дозволяють існувати не за кошти з державного бюджету. Те саме стосується і тенісистів – вони отримують призові за свої виступи на змаганнях. Чи готові в уряді закласти відповідні кошти в бюджет для відшкодування таких недоотриманих прибутків? В інформації на сайті Мінмолодьспорту йдеться про "застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортивних федерацій та її членів за вчинення ними дій, які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави". Що саме мається на увазі? Які саме санкції? Що в міністерстві розуміють під значенням "реальні або потенційні загрози інтересам суспільства та держави"?

Редакція сайту 24 Каналу сподівається, що чиновники Міністерства молоді та спорту ознайомляться з цими питаннями. І таки знайдуть час, щоб відповісти на них.