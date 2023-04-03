Ще 30 березня під час засідання уряду було прийнято те, що міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов назвав "протокольним рішенням". За ним українські спортсмени не можуть змагатися на тих турнірах, куди допустили представників Росії та Білорусі. Правда на сайті КМУ це "рішення" в той день так і не було опубліковано. Як і на сайті Мінмолодьспорту чи НОК України. При цьому що це рішення було прийнято за пропозицією Вадима Гутцайта – очільника Міністерства молоді та спорту ат президента Національного олімпійського комітету України.

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Лише на наступний день депутат та спортсмен Жан Беленюк опублікував фотографію витягу з протоколу, де вказувалося, що "Мінмолодьспорту разом із заінтересованими органами опрацювати питання щодо позбавлення федерацій статусу національних у разі участі спортсменів, які є їх членами, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації, Республіки Білорусь, та внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів узгоджені пропозиції". Тобто прямої заборони участі в змаганнях немає. Але за цю участь федерації можуть бути покарані.

Лише 3 квітня на сайті Мінмолодьспорту спромоглися вперше опублікувати хоч якусь офіційну інформацію з цього приводу. Там підтвердили, що вони розробили проєкт постанови Кабінету Міністрів України, яким вносяться зміни до положення про надання спортивним федераціям статусу національної. А також підстави для позбавлення такого статусу. Все через те, що до цього чиновники не могли позбавити федерацію статусу національної, якщо її спортсмен взяв участь у змаганнях, де були представник країн-агресорів.

"Проєктом постанови, зокрема, передбачається можливість позбавлення всеукраїнської спортивної федерації статусу національної у разі участі спортсменів, що є членами відповідних спортивних федерацій, у міжнародних спортивних змаганнях, в яких беруть участь спортсмени з Російської Федерації та Республіки Білорусь", – йдеться в повідомлені на сайті Мінмолодьспорту.

Важливо! Однією із ключових особливостей статусу національної є те, що зазначені спортивні федерації отримують державну підтримку та фінансове забезпечення участі національних збірних команд із видів спорту у міжнародних заходах.

В цьому ж повідомленні міністерства вирішили й вдатися до погроз федераціям та спортсменам.

"Мінмолодьспортом разом зі Службою безпеки України опрацьовується питання щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортивних федерацій та її членів за вчинення ними дій, які створюють реальні та/або потенційні загрози інтересам суспільства та держави", – заявили в Мінмолодьспорті.

Водночас "Мінмолодьспортом опрацьовується питання підтримки національних федерацій із видів спорту, щодо яких міжнародною федерацією може бути застосовано штрафні санкції за неучасть у міжнародних змаганнях"