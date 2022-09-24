Ліз Трасс звинувачують у витраті грошей з держбюджету у футбольному фан-шопі: деталі скандалу

Нова прем'єрка Великої Британії потрапила під розслідування тіньової прокурорки країни щодо надмірних витрат на посаді голови МЗС. Серед звинувачень був знайдений і футбольний слід.

На початку вересня у Великій Британії було призначено нового прем'єр-міністра. Замість Бориса Джонсона на посаду була призначена Ліз Трасс.

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До цього політик була міністром закордонних справ Великої Британії. Та її каденція викликала питання у тіньового генерального прокурора країни Емілі Торнберрі.

Вона зробила запит у МЗС щод завищених витрат відомства. За її інформацію, протягом керівництва Ліз Трасс вони збільшились на 45%.

У всьому винний Норвіч?

Причому знайшовся у цьому і футбольний слід. Виявилось, що з держбюджету Трасс витратила 1841 фунт у фірмовому магазині футбольного клубу Норвіч.

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Також серед адресатів коштів із державного бюджета фігурують елітні ресторани, магазини домашнього декору та меблів, а також постачальників шпалер. Варто відзначити, що Ліз є давньою фанаткою "канарок".

Відзначимо, що минулого сезону Норвіч вилетів з АПЛ, посівши останнє місце у турнірній таблиці. Нині команда грає в Чемпіоншипі та йде на другій позиції після 10-ти турів.