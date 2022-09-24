Італія – Англія 1:0

Гол: Распадорі, 68.

У Лізі націй продовжуються матчі 5 туру. В п'ятницю відбулись дві гри у дивізіоні А за участю топ-збірних, пише 24 канал.

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Італія приймала Англію і ця гра була таким собі рімейком фіналу останнього Євро. Тоді "Скуадра Адзура" стала чемпіоном завдяки серії пенальті, тепер же підопічні Манчіні виявились сильніше в основний час.

Все вирішив гол Распадорі в середині другого тайму. Джакомо майстерно прийняв м'яч в карному майданчику англійців після довгого забросу від Бонучі, хитнув опонента та майстерно пробив у дальній кут воріт Поупа.

Відеоогляд матчу Італія – Англія:

Цей гол став фатальним для команди Гарета Саутгейта. "Три леви" не тільки програли, а ще і забезпечили собі останнє місце в групі. Це означає, що наступний розіграш Ліги націй Англія проведе в Лізі В.

Німеччина – Угорщина 0:1

Гол: Салаї, 17.

А ось хто наводить шороху в цій групі, то це збірна Угорщини. Команду Марко Россі заздалегідь вважали явним аутсайдером квартету з Італією, Англією та Німеччиною.

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Втім, мадяри за 5 матчів здобули аж три перемоги. Перші дві – над англійцями, а у п'ятницю Угорщина сенсаційно здолала в гостях Німеччину. Єдиний гол після кутового забив Адам Салаї.

Відеоогляд матчу Німеччина – Угорщина:

Ця перемога дозволяє нашим сусідам утримуватись на першому місці в квартеті. Угорщина випереджає Італію на два бали, а Німеччина вже втратила шанси на перемогу в групі.

Саме в очній дуелі фаворитів 26 вересня і визначиться володар путівку до "фіналу чотирьох". Італію влаштує лише перемога в Будапешті, угорцям достатньо не програти.

Турнірне положення: