Італія – Англія 1:0
Гол: Распадорі, 68.
У Лізі націй продовжуються матчі 5 туру. В п'ятницю відбулись дві гри у дивізіоні А за участю топ-збірних, пише 24 канал.
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Італія приймала Англію і ця гра була таким собі рімейком фіналу останнього Євро. Тоді "Скуадра Адзура" стала чемпіоном завдяки серії пенальті, тепер же підопічні Манчіні виявились сильніше в основний час.
Все вирішив гол Распадорі в середині другого тайму. Джакомо майстерно прийняв м'яч в карному майданчику англійців після довгого забросу від Бонучі, хитнув опонента та майстерно пробив у дальній кут воріт Поупа.
Відеоогляд матчу Італія – Англія:
Цей гол став фатальним для команди Гарета Саутгейта. "Три леви" не тільки програли, а ще і забезпечили собі останнє місце в групі. Це означає, що наступний розіграш Ліги націй Англія проведе в Лізі В.
Німеччина – Угорщина 0:1
Гол: Салаї, 17.
А ось хто наводить шороху в цій групі, то це збірна Угорщини. Команду Марко Россі заздалегідь вважали явним аутсайдером квартету з Італією, Англією та Німеччиною.
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Втім, мадяри за 5 матчів здобули аж три перемоги. Перші дві – над англійцями, а у п'ятницю Угорщина сенсаційно здолала в гостях Німеччину. Єдиний гол після кутового забив Адам Салаї.
Відеоогляд матчу Німеччина – Угорщина:
Ця перемога дозволяє нашим сусідам утримуватись на першому місці в квартеті. Угорщина випереджає Італію на два бали, а Німеччина вже втратила шанси на перемогу в групі.
Саме в очній дуелі фаворитів 26 вересня і визначиться володар путівку до "фіналу чотирьох". Італію влаштує лише перемога в Будапешті, угорцям достатньо не програти.
Турнірне положення:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Угорщина
|3
|1
|1
|8-3
|10
|2
|Італія
|2
|2
|1
|6:7
|8
|3
|Німеччина
|1
|3
|1
|8:6
|7
|4
|Англія
|0
|2
|3
|1:6
|2