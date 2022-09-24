В начале сентября в Великобритании был назначен новый премьер-министр. Вместо Бориса Джонсона на должность была назначена Лиз Трасс.

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До этого политик был министром иностранных дел Великобритании. Но ее каденция вызвала вопрос у теневого генерального прокурора страны Эмили Торнберри.

Она запросила МИД по завышенным расходам ведомства. По ее информации, во время руководства Лиз Трасс они увеличились на 45%.

Во всем виноват Норвич?

Причем нашелся в этом и футбольный след. Оказалось, что из госбюджета Трасс потратила 1841 фунт в фирменном магазине футбольного клуба Норвич.

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Среди адресатов средств из государственного бюджета фигурируют элитные рестораны, магазины домашнего декора и мебели, а также поставщиков обоев. Стоит отметить, что Лиз является древней фанаткой "канареек".

Отметим, что в прошлом сезоне Норвич вылетел из АПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице. Сейчас команда играет в Чемпионшипе и идет на второй позиции после 10 туров.