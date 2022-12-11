"З татком": Мирон Маркевич зустрівся з Романом Зозулею – легендарне фото
Джерело:фейсбук Романа Зозулі
Українські уболівальники добре пам'ятають період виступів Дніпра у фіналі Ліги Європи. До такого успіху приклався Мирон Маркевич та Роман Зозуля.
Відбулась тепла зустріч Романа Зозулі та Мирона Маркевича. Спільне фото у своїх соцмережах виклав нападник, який нещодавно став гравцем іспанської Райо Махадаонди.
Дивіться також Герой Марокко на ЧС-2022 потренувався з сином після тріумфу над Португалією: миле відео
Зустріч колишніх дніпрян
Футболіст мило підписав фото: "З татком".
Наразі невідомо, де саме зустрілись колишні дніпряни.
Відзначимо, що обидва є справжніми патріотами України. Зозуля та Маркевич-старший продовжують підтримувати та допомагати українським військовим наближати перемогу країни у війні проти Росії.
Зустріч Зозулі та Маркевича / Фото з фейсбуку футболіста
- Нагадаємо, що Зозуля віддав Дніпру 5 років своєї футбольної кар'єри, виступаючи у період із липня 2011-го по липень 2016-го.
- Мирон Маркевич керував дніпровською командою з кінця травня 2014-го по кінець червня 2016-го. Після чого легендарний тренер працював радником у львівському Руху та був організатором збірної України, Зозуля ж обрав іспанський вектор кар'єри.
- Дніпро перестав існувати як клуб у 2020-му. Після чого в українському місті з'явився новий клуб – Дніпро-1.