Іспанський клуб Райо Махадаонда на офіційному сайті повідомив про підписання контракту з українським форвардом Романом Зозулею. Угода буде діяти до завершення сезону 2022/23.

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Українець поповнив іспанський клуб на правах вільного агента. Керівництво Райо Махадаонда розраховує на міжнародний досвід Зозулі, який має підсилити атакувальну ланку команди.

Що відомо про новий клуб Зозулі

Райо Махадаонда був заснований у 1976 році.

Клуб представляє місто Махадаонда, який є містом-супутником Мадрида.

Райо Махадаонда виступає у третьому за силою дивізіоні чемпіонату Іспанії.

Після 15 турів команда посідає 17-те місце та 20 клубів у чемпіонаті.

Кар'єра Зозулі в Іспанії

Роман Зозуля переїхав до іспанського чемпіонату в 2016 році. Спочатку Роман підписав контракт із командою Ла Ліги Бетісом, за яку зіграв 6 матчів. З 2017 по 2021 роки Зозуля виступав за Альбасете. У складі "Альби" Роман відіграв 142 матчі, забив 26 голів, віддав 11 результативних передач. Останньою іспанською командою форварда була Фуенлабрада, за яку Зозуля зіграв 37 матчів, забив 3 голи і віддав 3 асисти.

Ще з 2014 року Зозуля почав поєднувати футбольну кар'єру з волонтерством. Роман допомагає українській армії. Форвард займається закупівлею позашляховиків, інших необхідних речей для наших бійців та організував благодійний фонд "Народна армія", куди долучаються чимало українських зірок футболу.