Єдиний та переможний гол у матчі забив Юссеф Ен-Несірі на 42-й хвилині першого тайму. Поєдинок Марокко догравало у першості. Вилучення отримав Валід Чеддіра.

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Однак навіть це не завадило Марокко створили чергове диво у Катарі. Кріштіану Роналду зі сльозами на очах покинув ЧС, який міг стати для нього останнім у футболці збірної Португалії.

Одним із відкриттів та героїв ЧС-2022 у складі Марокко є голкіпер Яссін Буну. 31-річний страж воріт Севільї приємно дивує та став справжнім жахом для суперників. Але після фінального свистка непробивний Буну перетворюється на турботливого татуся.

Після переможного матчу проти Португалії Буну провів час із своїм маленьким сином, який вдягнув велетенські батькові рукавиці. Кумедне та водночас миле відео тренування батька та сина на футбольному полі у Катарі неабияк зворушило фанатів.

Воротар марокканської збірної встигає не лише відбивати пенальті, а й проводити час із найріднішими.

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Нагадаємо, що у матчі 1/8 фіналу ЧС-2022 проти Іспанії Буну повторив унікальне досягнення Олександра Шовковського. Голкіпер Марокко не пропустив жодного голу від "фурїі рохи" у серії пенальті. У 2006 році такий шедевр вдалось повторити СаШо, який теж не пропустив жодного голу у серії післяматчевих пенальті від Швейцарії в 1/8 фіналу ЧС.