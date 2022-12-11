Відбулась тепла зустріч Романа Зозулі та Мирона Маркевича. Спільне фото у своїх соцмережах виклав нападник, який нещодавно став гравцем іспанської Райо Махадаонди.

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Зустріч колишніх дніпрян

Футболіст мило підписав фото: "З татком".

Наразі невідомо, де саме зустрілись колишні дніпряни.

Відзначимо, що обидва є справжніми патріотами України. Зозуля та Маркевич-старший продовжують підтримувати та допомагати українським військовим наближати перемогу країни у війні проти Росії.



Зустріч Зозулі та Маркевича / Фото з фейсбуку футболіста