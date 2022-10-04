Президент Реала та Лунін зустрілись із українськими дітьми та подарували квитки на Шахтар

Мадридський Реал продовжує бути солідарним із Україною та її народом. Українські діти з різних куточків нашої країни змогли відвідати тренувальну базу "вершкових".

Діти змогли подивитись за тренувальним процесом "Королівського клубу" та зустрілись із президентом Реала Флорентіно Пересом, українським голкіпером "вершкових" Андрієм Луніним, тренерським штабом та Робертом Карлосом.

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Приємний сюрприз від Реала

Вишенькою на торті від Реала стала можливість відвідати матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.



Лунін зустрівся із українськими дітьми у Мадриді / Фото мадридського клубу

Діти отримали квитки, взяли автографи та зробили світлини на пам'ять на фоні здобутих кубків мадридського клубу.



Діти з України відвідали базу Реала / Фото мадридського клубу

Матч Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня на "Сантьяго Бернабеу" у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, що раніше Реал, який запустив благодійну ініціативу "Все для України", підбив підсумки допомоги нашій країні. "Королівський клуб" зробив пожертву у розмірі понад один мільйон євро. Ці кошти пішли на продукти харчування, ліки, ковдри, ліжка та інші гуманітарні потреби українців, які стали жертвами російської агресії.