Директор K2 Promotion Олександр Красюк розповів у якому психологічному стані перебуває Василь Ломаченко після поразки від Теофімо Лопеса. Він натякнув, що український боксер може завершити кар'єру професійного боксера.

Красюк заявив, що після поразки від американця Ломаченку потрібно відновитись в першу чергу психологічно. Великий натиск на Василя йде зі сторони боксерської спільноти. Про це розповів промоутер у коментарі для "Суспільне".

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Олександр не надто впевнено відповів на запитання про майбутню кар'єру українського боксера. За його словами, Василь був чемпіоном, одним з найкращих боксерів сучасності, лідером у Р4Р, але зупинився в одному кроці від своєї мрії – звання абсолютного чемпіона світу.

"Такі речі роблять людей сильнішими. Він отримав великий шанс стати кращим, як психологічно, так і фізично. Повернеться Ломаченко у великий бокс у тому разі, якщо сам цього захоче", – заявив Красюк.

Про реванш з Лопесом

У договорі, який підписали боксери, не було пункту про проведення реваншу. Тому, щоб знову побачити на одному ринзі Ломаченка та Лопеса потрібно мати на руках юридично затверджені документи.

"Не думаю, що ця поразка дуже вплине на позиції Василя. Будь-яка організація із чотирьох найбільш відомих з радістю зустріне Ломаченка та надасть йому лідерські позиції. Я впевнений, якщо український боксер таки вирішить продовжити кар'єру у іншій ваговій категорії, то WBO запропонує йому перший номер рейтингу. Це дозволить Василю вже у наступному поєдинку побитись за титул чемпіона світу", – підсумував промоутер.

Додамо, що Ломаченко ще раніше міг завершити кар'єру. Під час підготовки до бою Василь серйозно пошкодив плече, тому його батько та тренер Анатолій Ломаченко запропонував сину перенести бій на іншу дату. На що отримав категоричну відмову від Василя.