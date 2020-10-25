Директор K2 Promotion Александр Красюк рассказал в каком психологическом состоянии находится Василий Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. Он намекнул, что украинский боксер может завершить карьеру профессионального боксера.

Красюк заявил, что после поражения от американца Ломаченко нужно восстановиться в первую очередь психологически. Большое давление на Василия идет со стороны боксерского сообщества. Об этом рассказал промоутер в комментарии для "Общественного".

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Александр не слишком уверенно ответил на вопрос о предстоящей карьере украинского боксера. По его словам, Василий был чемпионом, одним из лучших боксеров современности, лидером в Р4Р, но остановился в одном шаге от своей мечты – звания абсолютного чемпиона мира.

"Такие вещи делают людей сильнее. Он получил большой шанс стать лучше, как психологически, так и физически. Ломаченко вернется в большой бокс в том случае, если сам этого захочет", – заявил Красюк.

О реванше с Лопесом

В договоре, который подписали боксеры, не было пункта о проведении реванша. Поэтому, чтобы снова увидеть на одном ринге Ломаченко и Лопеса нужно иметь на руках юридически утвержденные документы.

"Не думаю, что это поражение очень повлияет на позиции Василия. Любая организация из четырех наиболее известных с радостью встретит Ломаченко и предоставит ему лидерские позиции. Я уверен, если украинский боксер таки решит продолжить карьеру в другой весовой категории, то WBO предложит ему первый номер рейтинга. Это позволит Василию уже в следующем поединке подраться за титул чемпиона мира", - подытожил промоутер.

Добавим, что Ломаченко еще раньше мог завершить карьеру. Во время подготовки к бою Василий серьезно повредил плечо, поэтому его отец и тренер Анатолий Ломаченко предложил сыну перенести бой на другую дату. На что получил категорический отказ от Василия.