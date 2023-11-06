"Покажемо зуби": хавбек Шахтаря пообіцяв дати бій Барселоні

Олександр Зубков поділився очікуваннями від чергового поєдинку "гірників" у Лізі чемпіонів. 7 листопада Шахтар зіграє у Гамбургу проти Барселони.

Півзахисник Шахтаря Олександр Зубков поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Барселони. На екваторі групового етапу "гірники" посідають третій рядок у своєму квартеті, маючи в активі 3 очки. У каталонців максимальні 9 залікових балів та одноосібний перший рядок.

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"Гірники" налаштовані рішуче

"Покажемо завтра зуби. Другий тайм в Барселоні показав, що ми можемо конкурувати з командою. Завтра постараємось діяти так з перших хвилин. Сподіваюся, нас прийде підтримати багато наших вболівальників", - сказав Зубков.

Поєдинок Шахтар – Барселона відбудеться 7 листопада у Гамбурзі на арені Фолькспаркштадіон. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. У третьому турі 25 жовтня Шахтар програв каталонцям на Естадіо Олімпіко з рахунком 1:2.

Це буде другий матч "гірників" у єврокубках під керівництвом Маріно Пушича. А от для Зубкова зустріч проти Барселони стане 17-ю у поточному сезоні-2023/2024. За 16-ть поєдинків Олександр забив 3 голи та віддав 4 асисти.