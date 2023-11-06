Полузащитник Шахтера Александр Зубков поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против Барселоны. На экваторе группового этапа "горняки" занимают третью строчку в своем квартете, имея в активе 3 очка. У каталонцев максимальные 9 зачетных баллов и первая строка.
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"Горняки" настроены решительно
"Покажем завтра зубы. Второй тайм в Барселоне показал, что мы можем конкурировать с командой. Завтра постараемся поступить так с первых минут. Надеюсь, нас придут поддержать многие наши болельщики", - сказал Зубков.
Поединок Шахтер – Барселона состоится 7 ноября в Гамбурге на арене Фолькспаркштадион. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву. В третьем туре 25 октября Шахтер проиграл каталонцам на Эстадио Олимпико со счетом 1:2.