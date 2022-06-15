Петраков: Від ірландців я очікував такої гри
Головний тренер збірної України похвалив команду за терпіння у цьому насиченому графіку поєдинків. Вже з останніх сил українці вирвали нічию з Ірландією у третьому турі Ліги націй-2022/2023.
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Олександр Петраов зізнався, що більшість футболістів перехворіли на недугу, у них підвищувалась температура, а брак у першому таймі тренер списав на втому.
Суперник нічим не вразив тренер синьо-жовтої команди. Наставник розповів про пошкодження Руслана Маліновського та Миколи Матвієнка, які попросили заміни по ходу поєдинку проти ірландців.
Від ірландців я очікував такої гри, вони були свіжіші за нас, це було видно. Додались у них нові гравці, тому... Це Ліга націй, нічия. Добре, що відігрались. У перерві була розмова, ми поговорили з хлопцями, вони зібрались, самі себе підбадьорювали. Щодо Маліновського... Він не міг далі грати, йому забили кістку. Матвієнко теж попросив заміну – у нього коліна,
– сказав Петраков.
"Загалом, я задоволений, як хлопці грали"
Олександр Васильович оцінив дебют Дмитра Різника у рамці воріт збірної. За словами тренера, голкіпер повністю виправдав свій шанс.
В інтерв'ю Петраков передав привітав уболівальникам та присвятив усі матчі команди українським захисникам, які мужньо боронять Україну від окупантів.
Загалом, я задоволений, як хлопці грали. Передаємо привіт нашим уболівальникам в Україні, ЗСУ – ми грали для вас. Щось не вийшло, але хлопці віддали всі сили, зробили все можливе. Вже у вересні будемо далі дивитись, як діяти. Ми на першому місці у Лізі націй, відпочинемо, подивимось, коли стартує чемпіонат, і там будемо рухатись далі,
– підсумував Петраков.
- Підопічним Петракова не вдалось на мажорній переможній ноті закінчити першу частину сезону у Лізі націй. Друга зустріч проти Ірландії закінчилась мировою 1:1. Єдиний гол у матчі забив Артем Довбик після передачі Андрія Ярмоленка.
- Українці з 7 очками одноосібно лідирують у групі.