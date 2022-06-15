Петраков: От ирландцев я ожидал такой игры

Главный тренер сборной Украины похвалил команду за терпение в этом насыщенном графике поединков. Уже из последних сил украинцы вырвали ничью с Ирландией в третьем туре Лиги наций-2022/2023.

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Александр Петраов признался, что большинство футболистов переболело недугом, у них повышалась температура, а брак в первом тайме тренер списал на усталость.

Соперник ничем не поразил тренер сине-желтой команды. Наставник рассказал о повреждениях Руслана Малиновского и Николая Матвиенко, которые попросили замену по ходу поединка против ирландцев.

От ирландцев я ожидал такой игры, они были свежее нас, это было видно. Добавились в них новые игроки, потому... Это Лига наций, ничья. Хорошо, что отыгрались. В перерыве был разговор, мы поговорили с ребятами, они собрались, сами себя подбадривали. Насчет Малиновского... Он не мог играть дальше, ему забили кость. Матвиенко тоже попросил замену – у него колени,

– сказал Петраков.

"В общем, я доволен, как ребята играли"

Александр Васильевич оценил дебют Дмитрия Потрошителя в рамке ворот сборной. По словам тренера, голкипер полностью оправдал свой шанс.

В интервью Петраков передал поздравления болельщикам и посвятил все матчи команды украинским защитникам, которые мужественно защищают Украину от оккупантов.

В общем, я доволен, как ребята играли. Передаем привет нашим болельщикам в Украине, ВСУ – мы играли для вас. Что-то не получилось, но ребята отдали все силы, сделали все возможное. Уже в сентябре будем смотреть, как действовать. Мы на первом месте в Лиге наций, отдохнем, посмотрим, когда стартует чемпионат, и там будем двигаться дальше,

– подытожил Петраков.