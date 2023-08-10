ЗСУ ліквідували кримського арбітра, який воював проти України. Він виконував свої злочинні дії на Донецькому напрямку.

Костянтин Попов, який був футбольним суддею в Криму, чим порушував українське законодавство, отримав справедливе покарання. Він, окрім забороненої діяльності на тимчасово окупованому півострові, вирішив ще й стати повноцінним окупантом та підписав контракт із російською армією, повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Українські воїни дискваліфікували довічно арбітра, який порушував правила

25-річний загарбник знайшов свою смерть у полях на сході України, підірвавшись на міні. Разом із ним на концерт Кобзона відправилися ще декілька російських солдатів.

Зазначається, що нещодавно у нього народився первісток, але замість того, щоб виховувати дитину, Попов зробив неправильний вибір, за що й поплатився.

Про "жахливу" новину повідомив ще один зрадник зі світу футболу, так званий керівник суддівсько-інспекторського комітету в Криму – Юрій Вакс, який до 2017 року працював арбітром в Україні:

Костя тиждень боровся за життя у шпиталі, але, на жаль, не зміг одужати.

Від імені редакції бажаємо здоров'я загиблому та принагідно нагадуємо окупантам, що така доля очікує кожного, хто прийде на нашу землю зі зброєю.

Як повідомлялося раніше, на початку серпня колишній російський футболіст Андрєй Соломатін підписав контракт із поки існуючим російським батальйоном "Española", у рядах якого поїхав воювати у Бахмут.

То ж віримо в ЗСУ та чекаємо приємних новин і з того напрямку – пакетів на всіх вистачить.