Костянтин Попов, який був футбольним суддею в Криму, чим порушував українське законодавство, отримав справедливе покарання. Він, окрім забороненої діяльності на тимчасово окупованому півострові, вирішив ще й стати повноцінним окупантом та підписав контракт із російською армією, повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Українські воїни дискваліфікували довічно арбітра, який порушував правила

25-річний загарбник знайшов свою смерть у полях на сході України, підірвавшись на міні. Разом із ним на концерт Кобзона відправилися ще декілька російських солдатів.

Зазначається, що нещодавно у нього народився первісток, але замість того, щоб виховувати дитину, Попов зробив неправильний вибір, за що й поплатився.

Про "жахливу" новину повідомив ще один зрадник зі світу футболу, так званий керівник суддівсько-інспекторського комітету в Криму – Юрій Вакс, який до 2017 року працював арбітром в Україні:

Костя тиждень боровся за життя у шпиталі, але, на жаль, не зміг одужати.