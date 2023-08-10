Константин Попов, являвшийся футбольным судьей в Крыму, чем нарушал украинское законодательство, получил справедливое наказание. Он, кроме запрещенной деятельности на временно оккупированном полуострове, решил еще стать полноценным оккупаном и подписал контракт с российской армией, сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Украинские воины дисквалифицировали пожизненно арбитра, нарушавшего правила

25-летний захватчик нашел свою смерть в полях на востоке Украины, взорвавшись на мине. Вместе с ним на концерт Кобзона отправились еще несколько росийских солдат.

Отмечается, что недавно у него родился первенец, но вместо того чтобы воспитывать ребенка, Попов сделал неправильный выбор, за что и поплатился.

Об "ужасной" новости сообщил еще один предатель из мира футбола, так называемый руководитель судейско-инспекторского комитета в Крыму – Юрий Вакс, до 2017 года работавший арбитром в Украине:

Костя неделю боролся за жизнь в госпитале, но, к сожалению, не смог выздороветь.